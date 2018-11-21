Dereli Belediyesinin Çalışmaları

Dereli
Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, daha yaşanabilir ve modern bir Dereli oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Şenlikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının kendilerine sağladığı desteğin karşılığını kendilerine hizmet olarak yansıttıklarını belirtti.
İlçe halkının hizmetlerin en iyilerine layık olduğunu dile getiren Şenlikoğlu,"Halkımız bize destek verdi ve bizi buralara taşıdı. Bizler de kendilerinin bu desteklerine hizmet olarak karşılık veriyoruz. Dereli halkına hizmet etmek için bizim için onurdur." dedi.
Dereli'de önemli alt ve üst yapı yatırımlarına imza attıklarına vurgu yapan Şenlikoğlu, şöyle konuştu:
"Tecrübemiz, vizyonumuz ve birikimlerimiz ile Dereli'ye çok önemli hizmetler kazandırdık. Alt ve üst yapı yatırımlarımıza milyonlarca lira harcama gerçekleştirdik. Hedefimiz Dereli ilçesini daha yaşanır ve modern bir ilçe haline getirmek. Bunda da önemli yol aldık."
Şenlikoğlu, sadece kent sınırları içerisine değil köyler ile yaylalara da hizmetler götürerek buralardaki vatandaşların yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.
Dereli
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:06