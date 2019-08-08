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Deren Talu, siyah dantelli elbiseli pozuyla dikkatleri üzerine topladı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medya hesabından yayınladığı tatilde giydiği dantelli elbisesiyle takipçilerinden tam puan aldı.

08.08.2019 20:49 Deren Talu, siyah dantelli elbiseli pozuyla dikkatleri üzerine topladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur fotoğraflarla dikkatleri Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, siyah dantelli elbisesiyle çok konuşuldu. Talu'nun fotoğrafına kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı.

"GELECEĞİN TOP MODELİ"

Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Talu son olarak bikinisinin üzerine giydiği siyah dantelli elbisesiyle ilgi odağı oldu. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Zarafet ikonu, geleceğin top modeli" yorumunu yaptı.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir. Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.


Defne Samyeli, Deren Talu, Instagram, Magazin

YORUMLAR (1)
MURAT - ANKARA: o yanada bu yanada salla, gıvır çevir evir çevir salla. . salla salla salla salla titrettttt
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