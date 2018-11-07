Deren Talu, Süper Minisiyle Takipçilerini Kendine Hayran Bıraktı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaşımıyla takipçileri tarafından çok konuşuldu. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Güzellik konusunda annenizle yarışıyorsunuz." yorumunu yaptı.

"ANNENİZLE YARIŞIYORSUNUZ"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini kendine hayran bıraktı. Instagram hesabından süper minili elbisesiyle takipçilerini mest eden Talu, paylaşımıyla kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Güzellik konusunda annenizle yarışıyorsunuz." yorumunu yaptı.

"ANNEM BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI" DEMİŞTİ

Talu daha önce annesiyle ilişkisini de şu sözlerle anlatmıştı: "Diğer kız çocuklarını bilemem ama, bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine. Genç yaşta çalışma hayatına atılmış ve yaptığı her işle Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri olması, benim içine doğduğum bir realite. Bu ve annemin her işi çok ciddiye alarak kişisel başarı çıtasını hep yukarı taşıması benim için sonsuz bir ilham ve motivasyon kaynağı. Ayrıca, bir kadın olarak hayal ettiklerini ve kendini gerçekleştirme yolculuğu, çok saygı duyduğum ve kendim için de seçtiğim bir yol."