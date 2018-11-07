07 Kasım 2018, 20:43
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Deren Talu, Süper Minisiyle Takipçilerini Kendine Hayran Bıraktı

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, paylaşımıyla takipçileri tarafından çok konuşuldu. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Güzellik konusunda annenizle yarışıyorsunuz." yorumunu yaptı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaşımıyla takipçileri tarafından çok konuşuldu. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Güzellik konusunda annenizle yarışıyorsunuz." yorumunu yaptı.

"ANNENİZLE YARIŞIYORSUNUZ"

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini kendine hayran bıraktı. Instagram hesabından süper minili elbisesiyle takipçilerini mest eden Talu, paylaşımıyla kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Güzellik konusunda annenizle yarışıyorsunuz." yorumunu yaptı.

"ANNEM BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI" DEMİŞTİ

Talu daha önce annesiyle ilişkisini de şu sözlerle anlatmıştı: "Diğer kız çocuklarını bilemem ama, bizim annemizle aramızda gerginlik hiç olmaz. Bizim ilişkimiz birbirini kayıtsız şartsız desteklemek üzerine. Genç yaşta çalışma hayatına atılmış ve yaptığı her işle Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biri olması, benim içine doğduğum bir realite. Bu ve annemin her işi çok ciddiye alarak kişisel başarı çıtasını hep yukarı taşıması benim için sonsuz bir ilham ve motivasyon kaynağı. Ayrıca, bir kadın olarak hayal ettiklerini ve kendini gerçekleştirme yolculuğu, çok saygı duyduğum ve kendim için de seçtiğim bir yol."

Defne Samyeli,Deren Talu
07 Kasım 2018 Çarşamba 20:43



YORUMLAR (63)
ADNAN: Ben ana-kizin teshircilik de yaristiklarini dusunuyorum, sizi bilemem.
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SCUALES: işte habercilik ve cehaleti bu,dünyada hiçbir ülkede hiçbir refah seviyesinde bu yaşında çocuklar şarap içmiyor =) asıl haber orada kopmalı
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ZEYMEP: Analı kızlı zengin avcıları iş yok güç yok
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CETO: LOKUUUUUM
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ORTADA: Evet annesi ile yarışıyor güzellikte bi odun o atıyor bi odun bu bakalım hangi ateş daha çok yakacak finali göremeyeceğimiz için hadi bakalım ateşiniz bol olsun yarışın yarışın afferin..
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