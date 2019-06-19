19.06.2019 09:59
Haberler» Güncel» Haber

Derenin su seviyesi yükseldi, karayolunda çökme oldu

Derenin su seviyesi yükseldi, karayolunda çökme oldu

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde aşırı yağışla birlikte Kargalık Deresi'nin suyunun yükselmesi sonucu Korkuteli- Fethiye karayolunun 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde aşırı yağışla birlikte Kargalık Deresi'nin suyunun yükselmesi sonucu Korkuteli- Fethiye karayolunun 50 metrelik bölümünde çökme meydana geldi.
Korkuteli ilçesinin İmrahor Mahallesi'ndeki Kargalık Deresi'nin su seviyesi ve debisi, şiddetli yağış sonrası yükseldi. Taşla örülü istinat duvarının yıkılması sonucu Korkuteli- Fethiye karayolunun kenarında, 50 metrelik bir alanda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri çöken yolda inceleme yaptı. Çökme yaşanan alanda, yolun sağ şeridi ulaşıma kapatıldı.
Karayolları ekipleri yolda düzenleme çalışması yaparken, bölgede ulaşım halen tek şeritten sağlanıyor.


- Antalya
Kaynak: DHA
Fethiye, Antalya, Korkuteli, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:05 Araklı Çamlıktepe olay yerinden drone görüntüler-2
10:05 Yarım asırlık berber zamana direniyor
10:05 Trump milyonlarca göçmenin gönderileceğini duyurdu
10:05 MUĞLA KIZKUMU'NA TURİST YAĞIYOR
10:04 Kocasinan'da Yunus Emre'nin Çehresi Değişiyor
10:04 MOR TARLALARDA HASAT ŞENLİĞİ YAPILACAK
10:03 Nallıhan'ın yarım asırlık berberi zamana direniyor