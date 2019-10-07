Haberler » Yaşam » Haber

Dereyalak Mahallesine yeni çamaşır yıkama yeri

Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Deryalak Mahallesinde yapımı devam eden çamaşır yıkama yerinde incelemelerde bulunarak mahalle sakini kadınlar ile sohbet etti.

07.10.2019 14:44Dereyalak Mahallesine yeni çamaşır yıkama yeri
Eskişehir'in İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Deryalak Mahallesinde yapımı devam eden çamaşır yıkama yerinde incelemelerde bulunarak mahalle sakini kadınlar ile sohbet etti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Deryalak Mahallesinde bulunan eski çamaşır yıkama yerinin mahalle sakini kadınlar tarafından yenilenmesi talebi üzerine başlatılan yeni çamaşır yıkama yeri yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Eski çamaşır yıkama yerinin belediye ekipleri tarafından yıkılarak yerine halı, çamaşır ve mercimek yıkayabilecekleri yeni yıkama yeri çalışması ile ilgili belediye personelinde bilgi alan Başkan Bozkurt, daha sonra mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti. Kadınlar, eski yıkama yerinin yıkılarak halı, çamaşır ve yöreye özgü Dereyalak Mercimeğini yıkayabilecekleri yeni çamaşırhane yapımına başlanmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
20:16 Öldürdüğü sevgilisinin cesedini parçalara ayırarak balkondan aşağıya attı
17:41 Sosyal Medya Kulübü'nden tanışma toplantısı
17:28 Yolcu minibüsünde 2 bin 758 adet extacy hap ele geçirildi
17:22 Hayatını sokak hayvanlarına adadı
15:53 Engelsiz yürekler ve aileleri Ormanya'yı gezdi
15:31 Haliliye'de çiftler nezih ortamda evleniyor
15:31 Eskişehir Şehir Hastanesi'ne 2 önemli unvan