Dereyalaklı kadınlar istedi Başkan Bozkurt yeniliyor

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Deryalak Mahallesinde bulunan eski çamaşır yıkama yerinin mahalle sakin bayanlar tarafından yenilenmesi talebi üzerine İnönü Belediyesi tarafından başlatılan yeni çamaşır yıkama yeri yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Eski çamaşır yıkama yerinin belediye ekipleri tarafından yıkılarak yerine halı, çamaşır ve mercimek yıkayabilecekleri yeni yıkama yeri çalışması ile ilgili belediye personelinde bilgi alan Başkan Bozkurt daha sonra mahalle sakini bayanlar ile bir süre sohbet etti. Mahalle sakini bayanlar eski yıkama yerinin yıkılarak halı, çamaşır ve yöreye özgü Dereyalak Mercimeğini yıkayabilecekleri yeni çamaşırhane yapımına başlanmasından dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür ettiler.