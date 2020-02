Dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor - DÜZCE

Valinin olay yeri incelemesinden görüntüler Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın açıklamasıDüzce Arama ve Kurtarma ekibinin arama çalışmasından görüntü Olay yerinden görüntüler Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına üçüncü gününde devam ediliyor.Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde, salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.Olay yerine gelen Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar, çalışmalara başlamadan önce bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 15 kilometrelik alandaki çalışmalarını sürdürüyor.Düzce Valisi Zülkif Dağlı, iş makinesinin devrildiği bölgeye gelerek, Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt ve ilgililerden bilgi aldı.Dağlı, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan olayın son derece elim olduğunu ifade etti.Operatör Muhammet Yılmaz'ın yol açma çalışması sırasında iş makinesi ile dereye devrildiğini anlatan Dağlı, "Arama çalışmalarımız devam ediyor. AFAD'dan, Kocaeli su altı timleri, gönüllülerimiz, tüm muhtarlarımız şuanda 100 civarı personelle arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bugün daha da yoğunlaşacağız. Gördüğnüz gibi hava muhalefeti çok fazla. Dün de sisten dolayı çok fazla randımanlı çalışma yapılamadı. Droneları uçuramadık tam anlamıyla. Bugün inşallah biraz daha yoğunlaşacağız. Temennimiz bir an önce bulmak." diye konuştu.Arama faaliyetlerinin üçüncü günde geniş bir alana yayıldığını belirten Dağlı, "Melen'in havzası bildiğiniz gibi çok uzun. Neredeyse 40 kilometrelik bir alanda arama yapılacak. İlk etapta Yılmaz'ın en fazla olma ihtimali bulunduğu yerin aramasını tamamladık. Şimdi biraz daha aşağılara doğru kayacağız. Temennimiz inşallah bir an önce bulmak. Bu tip elim olayları bir daha yaşamamak. Personelimizin can güvenliği de önemli. Buna da azami derecede dikkat etmelerini biz özenle talimatlandırıyoruz. Çalışanlarımız da kendilerine dikkat ediyorlar." dedi.Operatör Muhammet Yılmaz, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı.