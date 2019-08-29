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Dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir aracın dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

29.08.2019 19:28 Dereye düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir aracın dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oğuz Mahallesi'nde köprü girişinde bir hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri sevk edilirken, dere yatağına yuvarlanan araç içerisinde bulunan M.Y. (65) ve H.Z.T. (45) bulundukları yerden AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Beşikdüzü, Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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