Dereye Düşen Gebe İneği İtfaiye Kurtardı

MANİSA'nın Yunusemre
ilçesinde dere yatağına düşen gebe inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sarınasuhlar Mahallesi'nde dere yatağına düşen gebe ineği, mahalle sakinleri kendi çabalarıyla çıkartamayınca, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. İtfaiye ekipleri mahalleye gelerek çalışma başlattı. Dereye iniş olmaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçeyle yol açılarak hamile ineğe ulaşıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında kepçeye alınan inek, dereden çıkartılarak sahiplerine teslim edildi. Kurtarılan inekte düşme sonucu oluşan herhangi sağlık sorunu bulunmadığı belirtildi.
- Manisa