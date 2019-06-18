18.06.2019 17:23
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Dereye düşen iki köpeği itfaiye kurtardı

- İtfaiyenin köpeği kurtarması Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde dereye düşen iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

- İtfaiyenin köpeği kurtarması Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde dereye düşen iki köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dereye bir köpeğin düştüğünü gören vatandaşların, Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine ihbarda bulunmasının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarma çalışması başlattı. Bir süre sonra bu köpeğin yavrusu da dereye düştü.
Dereye inen bir itfaiye eri, köpekleri alarak merdivenle çıkardı.
Cep telefonuyla görüntülenen kurtarma operasyonu sonrası Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen köpeklerin tedavisine başlandı.Dereye düşen iki köpeği itfaiye kurtardı
Kaynak: AA
Yalova, Çiftlikköy, İtfaiye, Güncel

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