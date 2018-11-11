Dereye Düşen İneğin Yardımına İtfaiye Yetişti

Dereye düşen ineğin yardımına itfaiye yetiştiSuya düşen inek itfaiye ve iş makinesi yardımıyla çıkarıldı
SAKARYA - Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde bulunan dereye düşen inek itfaiye ve iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden uzun uğraşlar sonucunda çıkartılarak sahibine teslim edildi. Olay, Kaynarca ilçesinde bulunan Sarıköyü Deresi'nde meydana geldi. İzzet Demir'e ait olduğu öğrenilen inek, derenin etrafında otladığı esnada suya düşerek mahsur kaldı. Hayvanın suda mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri derede mahsur kalan hayvanı kurtarabilmek için adeta seferber oldu. Uzun uğraşlar veren itfaiye eri, ineğin sudan çıkmamasının ardından hayvana ot uzattı. Daha sonrasında iş makinesi ile derenin yanından bir yol açıldı. Uzun uğraşlar sonucu dereden çıkartılan inek sahibine teslim edildi.
Kaynarca,İtfaiye
11 Kasım 2018 Pazar 09:11