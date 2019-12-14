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Dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İzmir'in Konak ilçesinde dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

14.12.2019 02:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 02:56
'in ilçesinde dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Sevda Horatanlı (55), Kahramanlar Mahallesi'nden geçen Meles Deresi'nin kenarında yürürken dengesini kaybederek dereye düştü.
Horatanlı'nın yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine AKS 110, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen özel giyimli AKS 110 ekipleri, dereye girerek kadını kısa sürede düştüğü dere yatağından çıkarttı.
Horatanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Dereye düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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