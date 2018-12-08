08 Aralık 2018 Cumartesi 16:36



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:36

Dereye düşen karaca vatandaş tarafından kurtarıldıSAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde, dereye düşen karaca vatandaş tarafından kurtarıldı. Köy kahvesine getirilen karaca sobanın yanında vatandaşlar tarafından ısıtıldı. Olay, Geyve ilçesi Doğançay Mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alandan inerek mahalleye kaçan karaca, Doğançay deresine düştü. Yoğun akan derenin akıntısına direnen karacayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Dereye indirilen merdivenle karacanın yanına giden bir vatandaş karacayı kucağına alarak kurtardı.Üşüyen karaca, köy kahvehanesine götürülerek vatandaşlar tarafından ısıtılarak yiyecek verildi. Kurtarılan karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.