Dereye Düşen Karacayı Vatandaş Kurtardı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:55



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:55

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, dereye düşen karaca vatandaş tarafından kurtarıldı. Köy kahvesine getirilen karaca sobanın yanında ısıtıldı.Olay, Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan inerek mahalleye kaçan karaca, Doğançay deresine düştü. Yoğun akan derenin akıntısına direnen karacayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Dereye indirilen merdivenle karacanın yanına giden bir vatandaş hayvanı kucağına alarak kurtardı.Üşüyen karaca, köy kahvehanesine götürülerek vatandaşlar tarafından ısıtıldı ve yiyecek verildi. Kurtarılan karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SAKARYA