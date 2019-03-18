18 Mart 2019, 17:57
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Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti

Mersin'de dereye düşen 9 yaşındaki kardeşini kurtarmak için suya atlayan ve kendisi de boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki ahar Orman, o anları anlattı.

Mersin'de dereye düşen kardeşi Hediye'yi (9) kurtarmak isterken kendisi de düşen ve çevre sakinleri tarafından kurtarılan Bahar Orman (12), "Kardeşimi kurtarmak için dereye atlayıp elini tuttum ama elimden kayıp gitti" dedi.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN DEREYE ATLADI

Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde alışverişten dönen iki kardeşten Hediye Orman, Yalınayak Deresi'ne taş atmak için yerdeki taşa uzanınca ayağı kayıp, suya düştü.

Yanındaki arkadaşı ile sohbet eden Bahar Orman, yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşen kardeşinin yardımına koştu. Ancak bu sırada Bahar Orman da suya düştü. Çocukların çığlıklarına koşan çevre sakinleri, kardeşlerden Bahar'ı kurtardı.

Bahar Orman, çağırılan ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaybolan Hediye Orman'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Hediye'yi bulmak için ekipler seferber oldu

Arama çalışmaları sürerken, hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu olan Bahar Orman, gözyaşları içerisinde olayı anlattı. Bahar Orman, "Arkadaşımla sohbet ederken kardeşim elindeki taşları dereye atıyordu. Taşlar bitince yeniden taş almak için eğildi. O sırada çamurdan ayağı kaydı, 'Abla beni kurtar' diye bağırdı. Kardeşimi kurtarmak için dereye atlayıp, elini tuttum ama çok fazla su olunca kardeşim fazla tutunamadı. Birlikte suya düştük. Bağırdım ama sesimi duyan olmadı. Kardeşim elimden kayıp gitti" dedi.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Hediye Bayram'ın düşüp kaybolduğu Yalınayak Deresi'nin yakanında bulunan Güneş İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin velileri ve çevre sakinleri, derenin üzerinin kapatılmamasına tepki gösterdi. Esnaf Bünyamin İlkhan, "Bu kanalın üstü daha önce kapalıydı. Top sahası vardı, park vardı. Çocukları güzelce oynuyordu. Geçen sene kanalı açtılar. Çocuklar içine giriyor, düşüyor. Geçen hafta burada bir çocuk çıkardık. Oyun için giriyorlar, düşüyorlar. Çavuşlu ve Siteler mahallelerinde de derelerin üzeri komple açık. Okul dağıldığı zaman çocuklar kanalın etrafına toplanıyor. İçine giren, iten, oyun oynayan, düşen, onları hiç saymıyoruz" dedi.

"BİNLERCE ÇOCUK VAR"

Çocuğu aynı okulda eğitim gören Leyla Kardeş ise, düşen Hediye Bayram'a üzüldüğünü belirterek, "Acımız çok büyük. Düşen benim çocuğum değil, ama benim çocuğum da düşebilir. Ciğerimiz yanıyor. Bu kanalı ne için açtılar? Açtılar, neden kapatmıyorlar? Çok tedirginiz. Binlerce çocuk var burada. Devletten, belediyeden, valilikten ricamız" diye konuştu.

"HEPİMİZ SORUMLUYUZ"

Nesibe Altınışık da Hediye'nin dereye düşmesinde herkesin suçu olduğunu söyleyerek, "Derenin kenarında çocuğun ne işi var' diyorlar. Demiyorlar ki; 'Şehrin ortasında, mahallenin ortasında derenin ne işi var?' Böyle mantıksızca bir açıklama yapıyorlar bize. Bu çocuğun ölümünden hepimiz sorumluyuz. Bütün mahalle de dereyi açan kişiler de sorumlu. Herkes bu çocuğun katilidir. Çünkü kimse hiçbir şey yapmadı. Bize bu dereyi layık gördüler. Çocuklar parkta oynamaları gerekirken, dereye giriyorlar ve çocuğu sorumlu tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (5)
DÜRBÜNLÜ: Ülkemizde Ne Yazıkki:Kazaların çoğu,,insan hatalarından kaynaklandığını bilmiyen yoktur...Almanyada yaşadığım İçin,,aramızdaki farkları kıyaslıyorum,,maalesef almanlarla aramızda dağlar kadar farklar var..
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THETURK : Allah ailesine sabır versin inşallah kurtulmuştur
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33...MERSİN: Ankara da anka park açılıyormuş . Açın anasını satayım açın . Mersin sizden değil ya , elinizi sürmeyin . Biz ''çirkin ördek yavrusuyuz''
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  • ANKARALI : BELEDİYE BAŞKANINA SORSANA O SORUYU CHP VERİRKEN ANKARA DAKİLERE Mİ SORDUN ŞİMDİ ORDAN MEDET BEKLİYORSUN CHP BAŞKANLARINIZ ÖYLE DİYO NE KADAR OY O KADAR HİZMET ANLADINMI KARDEŞİM
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ESRA: Sen de daha küçüksün, o minicik ellerinden kayıp gider tabii, canım benim ya, kalbim acıdı, kalbim. :’(
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