Dereye Düşen Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Artvin
'in Yusufeli
ilçesinde evine odun götürürken dereye düşen kişi boğularak yaşamını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yüncüler Köyünde evine odun götüren Şerafettin Güneş (63) köydeki dere üzerinde bulunan tahta köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düştü.
Olayı gören Güneş'in eşi, durumu köylülere haber verdi.
Olay yerine gelen köylüler, olay yerinden yaklaşık 40 metre uzaklıkta Güneş'i sudan çıkardı. Sudan
çıkarılan Güneş'in hayatını kaybettiği anlaşılırken, Güneş'in cesedi 112 Acil Servis
ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Sudan,Artvin,Yusufeli ilçesi
07 Aralık 2018 Cuma 13:19