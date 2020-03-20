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Dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Artvin'de sanayi sitesi yanında bulunan dereye düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı.

20.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:03
Dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Artvin'de sanayi sitesi yanında bulunan dereye düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Köpeğin derede mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Artvin Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye ekipler ve gönüllü hayvan severler geldi. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla mahsur kalan köpek 20 dakikalık çalışma sonucunda bulunduğu yerden kurtarıldı. Muayenesinin ardından durumun iyi olduğu gözlenen köpek yeniden doğaya salındı.

HAYDİKO temsilcisi Emel Meriç köpeği kurtaran ekiplere teşekkür ederek "Hayvanlar su içmek için yada bir şeyden korkarak indikleri bu dereden çıkamıyorlar. Yapılan bu dere ıslahlarında hayvanların düşünülmesi gerek" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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