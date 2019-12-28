Haberler » Güncel » Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı - Haber

Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı

Van merkez İpekyolu ilçesinde derede yaralı halde bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

28.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:35 Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı
merkez ilçesinde derede yaralı halde bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

İpekyolu ilçesi Şabaniye Mahallesinde dere içerisinde kanadından yaralı haldeki Kulaklı Orman Baykuş'u (Asio Otus) gören vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İpekyolu itfaiyesine bağlı ekipler, soğuk havaya rağmen dereye inerek yaralı Baykuş'a ulaşmaya çalıştı. Yaralı olduğu için saldırgan olan Baykuş'u kontrollü bir şekilde olduğu yerden çıkartan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan Baykuş'un durumunun iyi olduğu, tedavisi bittikten sonra tekrardan doğaya bırakılacağı belirtildi. - VAN

İpekyolu, İtfaiye, Yaban, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:17   MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ DAHA YAKALANDI - Haber
19:17   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır - Haber
19:17   Saadet Partisi Dilovası 2. Olağan Kongresi - Haber
19:16   Somali'deki bombalı saldırı - Haber
19:16   Erdoğan: "(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi... - Haber
18:29   Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
17:04   Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:49   DNA testiyle bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı - Haber
28.12.2019 19:19:17