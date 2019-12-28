Dereye düşen yaralı Baykuş'u itfaiye kurtardı

Van
merkez İpekyolu
ilçesinde derede yaralı halde bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban
Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.
İpekyolu ilçesi Şabaniye Mahallesinde dere içerisinde kanadından yaralı haldeki Kulaklı Orman Baykuş'u (Asio Otus) gören vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber
verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İpekyolu itfaiyesine bağlı ekipler, soğuk havaya rağmen dereye inerek yaralı Baykuş'a ulaşmaya çalıştı. Yaralı olduğu için saldırgan olan Baykuş'u kontrollü bir şekilde olduğu yerden çıkartan ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan Baykuş'un durumunun iyi olduğu, tedavisi bittikten sonra tekrardan doğaya bırakılacağı belirtildi. - VAN