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Dereye düşen yaşlı adamı ekipler kurtardı

- Dereye düşen yaşlı adamı ekipler kurtardıTOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye düşen alzheimer hastası yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

21.10.2019 22:30
- Dereye düşen yaşlı adamı ekipler kurtardı
TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye düşen alzheimer hastası yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Gaziahmet mahallesi Dereçay sokakta alzheimer hastası 89 yaşındaki Kaya Güleç, Çanakçı deresine düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye düşen yaşlı adamı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri çevresi duvarlarla örülü dereye merdivenle inerek müdahalede bulundu. Su seviyesinin düşük olduğu dereden yaşlı adam sedyeye bağlanarak çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaslı adam ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dereye düşen yaşlı adamı ekipler kurtardı

Çanakçı, İtfaiye, Niksar, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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