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Dereye fabrika atıklarının boşaltılması kamerada

Dereye fabrika atıklarının boşaltılması kameradaKocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikanın atıkları dereye boşaltıldı.

18.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:37
Dereye fabrika atıklarının boşaltılması kamerada
'nin ilçesinde, bir fabrikanın atıkları dereye boşaltıldı. Atıkların boşaltılma anları ise vidanjör firması şoförü tarafından görüntülendi.
Dilovası'nda İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik halat üretimi yapan fabrikanın atık suları dereye boşaltıldı. Tehlikeli maddeler ve evsel atık taşıma firmasına ait vidanjörü kullanan şoför, fabrikalardan aldığı atıkları dereye boşaltma anını cep telefonu ile görüntüledi. Şoför, görüntülerde fabrikanın atık sularını 02 FT 577 plakalı vidanjörle çekerken, firmanın ve fabrikanın durumdan haberinin olduğunu, kaçak döküm yaptıklarını, fabrikanın kantarına girdiğini belirterek, evrakı gösteriyor. Şoförün, fabrikanın atık sularını aldığı, kantarına girdiği, atık suları dereye boşalttığı her anı görüntülediği ortaya çıktı.
KANALİZASYONA ATIKLARI BOŞALTIRKEN YAKALANMIŞLARDI
Geçen ay Dilovası ilçesinde çevreye yayılan kokulardan vatandaşlar rahatsız olurken, kokunun kaynağını tespit edebilmek için zabıta ekipleri nöbet tuttu. Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Lisansı olmayan araçlarla, kimyasal maddeleri izinsiz ve kaçak döken firmaya 1 milyon 860 TL ceza kesildi.
Dereye fabrika atıklarının boşaltılması kamerada

Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA


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