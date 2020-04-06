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Dereye uçan aracında kurtarılmayı bekledi

Dereye uçan aracında kurtarılmayı bekledi Yağışlı ve kaygan yolda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu Kendi imkanlarıyla aracının üzerine çıkan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Otomobilin su içinde sileceklerinin çalışmaya devam ettiği görüldü Antalya'da...

06.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:46
Dereye uçan aracında kurtarılmayı bekledi
Yağışlı ve kaygan yolda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu
Kendi imkanlarıyla aracının üzerine çıkan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Otomobilin su içinde sileceklerinin çalışmaya devam ettiği görüldü
ANTALYA - Antalya 'da yağış nedeniyle yoldan çıkan otomobil dereye uçtu. Araç içinde mahsur kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden, Konyaaltı Belediyesine doğru seyir halinde bulunan Murat Sezer idaresindeki07 FYH 60 plakalı otomobil yağışlı ve kaygan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Önce kaldırıma çarpan otomobil daha sonra yol kenarındaki dereye uçtu. Otomobil hızla suya gömülürken, Sezer kendi imkanlarıyla otomobilin üzerine çıktı. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri botla sürücünün yanına ulaştı. Aracının üzerinde oturarak kurtarılmayı bekleyen Murat Sezer'i, itfaiye ekipleri botla kıyıya çıkardı. Boyunluk takılan Sezer, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Suya gömülen aracın sileceklerinin çalışmaya devam ettiği görüldü. Otomobil çekici yardımıyla sudan çıkarılıp, otoparka çekildi. Dereye uçan aracında kurtarılmayı bekledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa

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Dereye uçan aracında kurtarılmayı bekledi
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