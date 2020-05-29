Dereye uçan kamyonetin sürücüsü vinçle çıkartıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir kamyonet Fırtına Deresi'ne uçtu.
29.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:17
Kaza, Ayder yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kesimal yönetimindeki 53 HL 159 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu Fırtına Deresi'ne uçtu. Kazada şoför Mustafa Kesimal hafif şekilde yaralanarak dere karşısındaki kayaya çıkmayı başardı. Mustafa Kesimal'ın yardımına önce yoldan geçenler, sonra Çamlıhemşin Jandarma Arama Kurtarma ve Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri geldi. Uzun uğraşlar sonrasında vinçle dereden çıkartılan Kesimal, Çamlıhemşin 112 ekipleri tarafından Kaçkar Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. - RİZE
Kaynak: İHA
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