Dereye uçan otomobil aranıyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dereye bir otomobilin uçması sonrasında kurtarma ekipleri seferber oldu.

Olay saat 20.30 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın, Acısu deresi eski köprü mevkiinde dereye bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekibinden 2 dalgıç, derede arama çalışması yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen Deniz Polisi ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. Arama çalışmaları halen sürdürülüyor.

Kaynak: DHA