Dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsünü arama çalışması sürüyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin akıntıda kaybolan sürücüsü için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

21.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:25
Trabzon'un Maçka ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin akıntıda kaybolan sürücüsü için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen trafik kazasında kamyonetiyle birlikte Çoşandere Deresi'ne düşen ve kaybolan Zeki Atasoy'un (53) bulunması için gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerinin, kamyonetin düştüğü derede akıntının fazla olması nedeniyle birbirlerine halatlar bağladığı ve güçlükle çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.
Bu arada, ekiplerin arama çalışmalarını takip eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Atasoy'un yakınlarıyla da görüşen Vali Ustaoğlu, bütün imkanlarla arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ve sonuca ulaşacaklarını söyledi.
Sümela Manastırı yolunda seyreden Zeki Atasoy, kullandığı 61 LC 594 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmasının ardından Çoşandere Deresi'ne düşmüş ve akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsünü arama çalışması sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Sabah, Maçka, Güncel, Haber

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