Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

Tunceli'de dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

22.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:20
Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı
Tunceli 'de dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mazgirt ilçesine bağlı Ağaçardı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzgün Karuç(38) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampolden dereye yuvarlandı. Yaralanan sürücünün, bacağı traktör altında kaldı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hazır bekletilen ambulansa alındı.

ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mazgirt, Tunceli, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

ABD salgınla boğuşurken Trump’ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Müge Anlı için ’Evli bir adamdan hamile’ diyen eski eşi çark etti Haberler
Müge Anlı için "Evli bir adamdan hamile" diyen eski eşi çark etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya’dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Haberler
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Volkan’ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı Haberler
Volkan'ın eşi kuaförlüğe soyundu! Yeni halini görenler inanamadı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Dereye yuvarlanan traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

16:32: Trump'dan ABD donanmasına, taciz halinde İran savaş gemilerini vurma emri - Haberler 16:32: 23 Nisan sosyal medyada: Bayramı evde kutlayacak olan çocuklar hazır - Haberler 16:16: Ercik: "Hizmet etmek yerine siyasi malzeme çıkarma çabasındalar" - Haberler 16:16: TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis Hastanesi çalışanlarıyla 100. yıl mesajı Açıklaması - Haberler 16:15: Adana'da otomobil kanala uçtu, sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Haberler 16:07: Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor - Haberler 16:01: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı 15:21: Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim 14:33: Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı 14:00: Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü 12:36: Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor