Dereyi ambulansla geçirdiler... Hastaneden taburcu oldu evine dönüşü çileye dönüştü Artvin 'in Borçka ilçesine bağlı Küçükköy 'de yolu olmayan evine götürülemeyince hastanede bir süredir bekletilen 86 yaşındaki yaşlı kadın evine bin bir güçlükle götürülebildiYaşlı kadını evine götürmek için seferber oldularARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Küçükköy'de yolu olmayan evine götürülemeyince hastanede bir süredir bekletilen 86 yaşındaki yaşlı kadın evine bin bir güçlükle götürülebildi. Küçükköy'de yolu olmayan evine İçkale Deresi üzerine kurulan 2 demirin üzerinden geçilerek ulaşılan hasta evine götürülemeyince bir süredir hastanede bekletiliyordu. Mahalle sakinlerinden yatalak hasta 86 yaşındaki Huriye Yıldız, rahatsızlığı nedeniyle bazen iş makinesinin kepçesine konularak bazen da sırtla taşındıktan sonra araca bindirilerek Borçka Devlet Hastanesi'ne götürülüyordu. Son olarak tekrar aynı hastaneye götürülen Yıldız tedavisinin ardından taburcu edilecekken evine giden dere sağanak yağış sonrası büyünce, hastanın evine götürülmesi için ilk etapta 112'den yardım istendi. 112 ekipleri de AFAD 'dan yardım isterken, olay yerine gelen ekip ise demir atılmış köprüden geçilmesini riskli görünce, tekrar hasta hastanede bekletilmeye başlandı. Konunun basında haber olarak yer almasının ardından hasta kadının evine götürülmesi için Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ile Belediye Başkanı Aslan Atan devreye girdi. 112 ekipleri yaşlı kadının evine götürülmesi için bu kez AFAD 'dan yardım istenirken, olay yerine gelen ekip bir süre tahkikat yaptıktan sonra Borçka Özel İdaresi'nden kepçe istendi. İlk etapta hasta kepçeye konularak geçirilmek istendi. Kepçe önce İçkale Deresi'nde suyun derinliğini ölçtü. Yapılan ölçümün ardından kepçe yardımı ile derenin içinden yol yapılmaya başlandı. 112 acil servis ekibi büyük özveri ile hastalarını Ambulans Cip'e koyarak kendileri de hasta ile eşlik ederek dereyi geçerek hastayı her türlü zor şartlara rağmen evine ulaştırıldı. Evine ulaşan Huriye Yıldız ekiplere teşekkür ederken, damadı Mehmet Kasımoğlu da yetkililerden yapılması planlanan ve inşaatına başlanan köprünün bir an önce tamamlanmasını isteyerek Kaymakam Türker'e ve Belediye Başkanı Aslan Atan'a, sağlık ekiplerine ve iş makinesinin operatörüne teşekkür etti.