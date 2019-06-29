29.06.2019 18:05
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Dergi Yönetmeni Bilenser'den Başkan Şahin'e ziyaret

Dergi Yönetmeni Bilenser

Osmaneli'ne sürekli yer veren ve ilçenin tanıtımında katkı sağlayan bir dergi yönetmeni ve kurucusu Erengül Bilenser Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Osmaneli 'ne sürekli yer veren ve ilçenin tanıtımında katkı sağlayan bir dergi yönetmeni ve kurucusu Erengül Bilenser Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin 'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin konuğuna ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti. Erengül Bilenser ise ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada, "Bin bir emekle, başına kötu bir şey gelmesin diye ustune titreyerek, başarılı olsun diye çalışıp didinerek, sevilsin sayılsın diye iyilikle terbiye ederek, onun için her zorluğa göğus gererek oğullarını kızlarını buyutenler bilirler; zordur çocuk yetiştirmek. Özel kalem de bizim çocuğumuz. Elimize aldığımız ilk gunden beri en buyuk dileğimiz onun cesur, iyi yurekli, çalışkan, akıllı, haysiyetli bir dergi olmasıydı; yuzumuzu kara çıkarmadı. Bu güzel dergimizde her gün daha da güzelleşen Osmaneli de yerini alıyor. Bu ziyaretimizle Osmaneliyi daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Osmaneli çok kısa sürede önce Türkiye ve sonrası dünyamın önemli bir turizm merkezi olacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Münür Şahin , Osmaneli , Yaşam

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