Dergicilik Okulu’ndan korona üzerine dijital dergi hazırlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen Dergicilik Okulu, çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak sürdürüyor.Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla hayata geçirilen "Evde Kal" çağrısına destek veren Dergicilik Okulu, eğitimlerini 20 okuldan 638 öğrencisiyle devam ettiriyor.Dünya Dergiler Birliğiyle iş birliği içerisinde olan okul, koronavirüs üzerine dijital bir dergi çıkarma hazırlığı yaparken, çeşitli iletişim kanallarıyla da dergi yayımlama süreçlerini yürütüyor."Her dergi başlı başına bir okuldur"Salgının ilk gününden bu yana 28 online ders yaptıklarını belirten Dergicilik Okulu'nun koordinatörü Recep Baydemir, yaptıkları çalışmaları AA muhabirine anlattı.Baydemir, Dergicilik Okulu ile düşünebilen, araştırma yapabilen, bulguları harmanlayarak yeni değerler üretebilen bir genç neslin yetişmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.Bu kapsamda alanında uzman dergicilerle gençleri bir araya getirdiklerini aktaran Baydemir, gençlerin bu alandaki temel seviye eğitimlerini uzman desteğiyle tamamladıklarını dile getirdi.Baydemir, gençlere her zaman kıymet verdiklerinin altını çizerek, "Her dergi başlı başına bir okuldur. Bizim yaptığımız öğrencilerimizin kendi dergilerini yayımlamasını sağlayarak, yeni okulların ortaya çıkarılmasını organize etmektir." dedi.Baydemir, gençlerin kendi dertlerini ve fikirlerini anlatmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Öncelikle bir derdi olmalı gençlerimizin. Ülke olarak gençler kendilerine kıymet verdiğimizin, kendilerine ihtiyaç duyduğumuzun farkında olmalı ve bunu dert edinmeliler. Dergicilik Okulu olarak da bu anlamda öğrencilerimizi yazı yazmaya teşvik ediyoruz, yazdıklarını değerlendirip kendilerine yol gösteriyoruz. Yazı ve çizimle kendilerine ifade edebilecekleri bir alan açıyoruz.""Çok güzel dergilerin çıkmasına katkı sağladık"Okullarda öğrencilerin yeni değerler üretebilme yollarının açılması gerektiğine işaret eden Baydemir, "Tam bu noktada Dergicilik Okulu öğrencileri, not kaygısı olmaksızın, bir eser üretme şansıyla birlikte bu süreçleri pratik etmiş oluyorlar. Bu anlamda okullarda yazar buluşmaları ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Genç yazarlardan oluşan mentör hocalarımız da öğrencilerimize 7/24 diyebileceğimiz şekilde dijital iletişim kanalları ve telefon görüşmeleriyle kesintisiz destek sağlamakta. Tabii bu görüşmelerin tamamı ders gibi algılanmamalı, daha çok bir arkadaş gibi çalışıyoruz. Öğrencilerimizin yazılarını okuyoruz, yönlendiriyoruz, birlikte düşünüp karar veriyoruz." ifadelerini kullandı.Baydemir, dergiciliğin bir ekip işi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:"Öğrencilerimizin kendi dergilerini çıkarırken bir ekip kurmasını sağlıyoruz. Böylelikle ekip çalışması anlamında da öğrencilerimiz, kendilerini geliştirdiklerini bazen farkında olmadan tecrübe etmiş oluyor. Daha önce birçok okulda bu eğitimlerimizi tamamladık. Çok güzel dergilerin çıkmasına katkı sağladık. Ekip olarak yaptığımız bu işten büyük bir haz duyuyoruz."Öğrencilerin taleplerine göre okul seçimi yaptıklarını ve her okulda yaklaşık 30 öğrenciyle çalıştıklarını anlatan Baydemir, Dünya Dergiler Birliği'ne üye 300'den fazla derginin genel yayın yönetmeni, editörü ve yazarlarıyla da okullarda atölye çalışmaları yaptıklarını belirtti."Hem evde kaldık hem de evde geçen süreyi doğru kullandık"Baydemir, Dergicilik Okulu'nda "alan dergiciliği"ne özel ilgi gösterdiklerine dikkati çekerek, "Çağımızın genel hastalığı olan her şeyi bilme merakı, ilk etapta faydalı gibi görünse de esas ihtiyacımız olan kendi alanında uzman diyebileceğimiz kimselerin azlığı bu merakın sonuçlarındandır. Öğrencilerimize yüzden fazla alan dergisi örneği gösteriyor, anlatıyoruz. Öğrencilerimiz gösterilen konu başlıklarından birini veya farklı bir alanı belirleyerek araştırmalarını yapıyor. Daha sonra o konu hakkında yazı yazma sürecine giriyorlar. Yazılar yeterli düzeye ulaşınca dergiler yayımlanmış oluyor. Aslında bir tarafıyla da öğrenerek, araştırarak, araştırma bulgularını değerlendirip yeni bilgi, değer üreterek dergiler yayımlanmış oluyor. Bu kapsamda hazırladığımız şiirden masala, sağlıktan hukuka, mantıktan hatıraya, karikatürden etimolojiye kadar birçok farklı alanda dergilerimiz var." diye konuştu."Evde Kal" çağrısına uyarak bu süreci doğru değerlendirmeye çalıştıklarını ve öğrencilerle birlikte koronavirüs üzerine dijital bir dergi çıkaracaklarını aktaran Recep Baydemir, sözlerini şöyle tamamladı:"Küresel bir krize karşı başlattığımız bu ulusal mücadelede öğrencilerimizi bilinçlendirmenin en iyi yolunun onlara bu konuda güzel sorumluluklar vermek olduğunu düşündük. Sorumluluk bilinci yüksek gençlerimizle birlikte Kovid-19 hakkında farklı alt başlıklarda araştırmalar yaptık. Sorunu tanıdık ve çözümü aradık. Böylece hem evde kaldık hem de evde geçen süreyi doğru kullandık. Öğrencilerimizle birlikte bilinçlendiğimiz gibi öğrencilerimizin çevrelerini, ailelerini ve dergi okurlarını bilinçlendirme gayreti içindeyiz."

Kaynak: AA