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Dergilik'te ücretsiz okunabilen yayın sayısı 300'ü aştı

Turkcell, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Dergilik uygulamasında ücretsiz okunabilen yayın sayısını 300'ün üzerine çıkardı.

02.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:02
Dergilik'te ücretsiz okunabilen yayın sayısı 300'ü aştı
Turkcell, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında Dergilik uygulamasında ücretsiz okunabilen yayın sayısını 300'ün üzerine çıkardı.
Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, vatandaşların evdeki zamanını daha keyifli geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yüzlerce dergi ve gazetenin bulunduğu Dergilik, fiziki olarak dergilere erişimin kısıtlı olduğu bugünlerde, modadan iş hayatına, ev dizaynından otomobil sektörüne kadar birçok farklı konudaki yayını dijital ortama taşıyor. Tablet ve telefondan kullanılabilen uygulamanın kolay arayüzü sayesinde okurlar sadece bir tıkla yayınlara erişebiliyor.
Evde kalınan günleri daha çok okuyarak değerlendirmek isteyenler için Dergilik uygulamasında ücretsiz okunabilen yayın sayısı 300'ü aştı. Ücretsiz dergiler içinde bulunan birçok popüler derginin nisanda çıkacak yeni sayıları da bu özel fırsata dahil olacak. Bestyle, Cosmopolitan, Bazaar, MAG, Para, Hardalist Sofra gibi beğeniyle okunan dergilerin nisan sayıları da ücretsiz olarak okunabilecek.
Sosyal izolasyon döneminde evde zaman geçirmek için alternatif sunan uygulamayı tüm operatör kullanıcıları ücretsiz olarak indirebiliyor. Yerli ve yabancı yüzlerce derginin yanı sıra günlük gazetelerin de bulunduğu Dergilik'te yayınlar indirip internete bağlı değilken de rahatlıkla okunabiliyor.
Mart başında uygulamaya yeni eklenen sesli makale özelliği sayesinde birçok içeriğe sesli olarak ulaşmak da mümkün oluyor. Deneyimli editörlerce seçilen makalelerin yanında bulunan "oynat" butonuna basıldığında metin, yapay zeka tarafından okunuyor. Böylece kullanıcılar içerikleri sadece okumakla kalmıyor, dinleyerek de Dergilik'i deneyimleyebiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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