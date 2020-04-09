Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Dergilik'ten 23 Nisan'a özel dergi

Dijital yayın platformu Dergilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünde kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturuyor.

09.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:42
Dergilik'ten 23 Nisan'a özel dergi
Dijital yayın platformu Dergilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünde kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturuyor.

Turkcell bünyesindeki Dergilik açıklamasına göre, 23 Nisan Özel dergisi Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak okunabilecek.
Açıklamaya göre, her yıl Turkcell çalışanlarının çocuklarıyla hazırlanan 23 Nisan dergisi bu yıl Türkiye'nin tüm çocuklarının katılımıyla özel bir anlam kazanacak.
Miniklerin yaratıcı yanlarını ve sınırsız hayal dünyalarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu proje ile 23 Nisan'a dair resimler, şiirler ve kompozisyonlar Dergilik kullanıcılarına sunulacak. Türkiye'nin her bölgesinden çocuğun katkı sağlayacağı bu dergi ile bugüne kadar benzeri yapılmamış bir dergiye imza atılmış olacak.

Yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği bugünlerde, çocuklarına unutulmaz bir hediye vermek isteyen ebeveynler, bu proje sayesinde çocuklarının yeteneklerini değerlendirebilecek ve yıllarca saklayabilecekleri bu dergiyle özel bir anıya sahip olacak. Tüm operatör kullanıcıları, çocukları adına 16 Nisan'a kadar "www.dergilik23nisan.com" web sitesinden başvuru yapabilecek.
23 Nisan'da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
New York’ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Haberler ›› Güncel ››Dergilik'ten 23 Nisan'a özel dergi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:02: Başkan Eroğlu'dan "maskesiz dışarı çıkmayın" çağrısı - Haber 13:01: 7 yaşındaki Gül, kumbarasındaki parasını "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı - Haber 13:01: İzmir'de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova - Haber 13:00: İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bini geçti - Haber 13:00: SUNUCU BURAK AKKUL KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİNİ AÇIKLADI - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber