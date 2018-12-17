Dergü'den Muhteşem Açılış

Dernek üyelerinin yoğun çalışmaları sonucunda Eylül 2018 de temelleri atılan dergü açılışa izmirde bulunan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve yüzlerce konuğun katılımıyla kapılarını açtı.

Dernek Temsilcileri Hava Şartlarının Olumsuz Olmasına Rağmen Açılışımıza Katılan Hemşerilerimize, Halkımıza, Mesaj Gönderen, Çelenk Gönderen Herkese Teşekkür Ederiz Dedi. Dergü Kurucu Başkanı Engin Ayvaz, "SEVGİLİ Hemşerilerim, Burada Hep Beraber Bir Adım Attık Derneğimiz hemşerilerimizin demokratik sesi olacak. Çoğunluğun istekleri doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde iyi ve güzele ulaşmak için çalışmalar yapacaktır. Ayrıca İzmir'de bulunan tüm hemşerilerimizi Derneğimize Üyelik kayıtlarını yaptırmaya ve destek olmaya davet ediyoruz. Atalarımızın söylediği gibi birlikten kuvvet doğar." dedi.

Kaynak: Bültenler