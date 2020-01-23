Deri sektörü; çifte ödül töreni coşkusu yaşadı

Deri sektörü, 2020 yılında yüzde 15 ihracat artışı hedefliyor

Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması'nda birinciliği DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencisi İpek Erdem kazanırken, ikincilik ödülü İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğrencisi Arzu Birdal'ın, üçüncülük ise; İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğrencisi Nurdan Ahsen Fıçıcı'nın oldu.

İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde ise; deri ve deri mamulleri sektörünün toplam ihracatının yüzde 92'sini gerçekleştiren 36 firma bronz, gümüş ve altın kategorilerinde ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, her yıl artan rekabet koşullarında ihracat yapabilmek için çırpınan, günlerini yurtdışında, evden uzakta mal satmak için harcayan, 2019 yılında tüm olumsuz koşullara rağmen ihracatlarını sürdüren ihracatçılara ve bu ihracatçılara 3.2 milyar TL destek veren Ticaret Bakanlığı'na teşekkür etti.

2020 yılı hedefimiz ihracatı yüzde 15 arttırmak

Türk deri sektörünün 2019 yılını 1.6 milyar dolar ihracat rakamı ile geride bıraktığını, 2020 yılında ihracatlarını yüzde 15 arttırmayı hedeflediklerini anlatan Zandar, "Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Umarım bir sene sonra daha çok ihracatçımıza ödül vermek nasip olur" şeklinde konuştu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteği, İZFAŞ ve SİNTAN Kimya'nın katkılarıyla düzenlenen Eksi Otuz'da Kalp Donar temalı yarışmanın jürisinde; "Emre Erdemoğlu – Moda Tasarımcısı, Hatice Gökçe– Moda Tasarımcısı, Simay Bülbül– Moda Tasarımcısı, Meltem Özbek– Moda Tasarımcısı, Siren Ertan– Moda Tasarımcısı, Ruken Mızraklı – Gündüz Kürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sedef Orman – Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Selahattin Güven - EDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Jüri Başkanı, Gürkan Gözmen – Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı" görev yaptı.

10 finalistin tasarımları Serkan Duman Kareografisinde düzenlenen defilede sergilendi. Birinci tasarımcı 10 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinci tasarımcı 6 bin TL, üçüncü tasarımcı 4 bin TL para ödülü kazandı. Ödül kazanan tasarımcılar Hollanda'da staj fırsatını da yakaladı.

Finalistler, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin projesinin Ticaret Bakanlığı'nca kabul edilmesi halinde yurtdışında eğitim fırsatına da sahip olabilecekler.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül alan firmaların listesi aşağıdadır;