Deri sektöründe çifte mutluluk

Deri sektöründe çifte ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Deri sektörüne yenilikçi ve vizyoner tasarımcılar kazandırmak amacıyla düzenlenen Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması Final Defilesi ile deri sektöründe ihracatın yıldızı 36 firmanın ödül alacağı ödül töreni heyecanı, 22 Ocak Çarşamba akşamı yaşanacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığının desteği, İZFAŞ ve SİNTAN Kimya'nın katkılarıyla düzenlenen yarışmada deri mühendisleri ve tasarımcılar eksi işaretiyle kimliksizleştirilen OTUZ'a hak ettiği itibarı iade etme çabası içinde tasarımlarıyla yarışacak. İhracatın Yıldızları Ödül Töreni ve Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'nın İZFAŞ tarafından düzenlenen Leather and More Fuarı sırasında Fuarİzmir'de yapılacağını anlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, bu etkinliklerle fuarı zenginleştirme amacında olduklarını kaydetti."Tasarıma odaklanmalıyız"İhraç ürünlerinin daha katma değerli hale gelmesi için tasarımın önemine işaret eden Zandar, "Türkiye'nin katma değerli ürün ihracatını artırmak için tasarıma odaklanmalıyız. Deri sektörü olarak 2019 yılında 1.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Kısa vadede ihracatımızın 2 milyar dolara çıkması, orta vadede 3 milyar dolar olması için tasarım yarışmamızı önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz" diye konuştu.Sponsorlar destek veriyorDeri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'nın içeriği sponsor firmaların katkılarıyla zenginleşiyor. Ticaret Bakanlığı yarışmanın bütçesinin yüzde 50'sini desteklerken, yarışmada dereceye giren tasarımcılara yurt dışında eğitim olanağı da sunuyor. İZFAŞ ise; Leather & More Fuarı kapsamında alan, teknik alt yapı desteği veriyor.Jüride ünlü isimler varDeri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'nın jürisi şu isimlerden oluşuyor: Emre Erdemoğlu - Moda Tasarımcısı, Hatice Gökçe - Moda Tasarımcısı, Simay Bülbül - Moda Tasarımcısı, Meltem Özbek - Moda Tasarımcısı, Siren Ertan - Moda Tasarımcısı, Ruken Mızraklı - Gündüz Kürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sedef Orman - Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Selahattin Güven - EDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Jüri Başkanı, Gürkan Gözmen - Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı.Finalistler kimler?Deri'n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışması'nda yarışacak isimler ise şöyle: Alparslan Şendağlı - 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi, Arzu Birdal - İzmir Ekonomi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, Ayşenur Kayar - Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Tekstil Bölümü, Fahri Yalçın Güneri - Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği, Gökşin Çanakçı - İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Hatice Berde Tekin - İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, İpek Erdem - 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi, Nıma Pourrasoul Sardroudi - Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği, Nurden Ahsen Fıçıcı - İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Töre Güler - Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği. - İZMİR