Deri sektöründe iş birliği

Ege
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ve İzmir
Serbest Bölgesi (İZBAŞ) arasında ortak hareket etme kararı alındı.
Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, İZBAŞ ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ortak yönetim kurulu toplantısı İZBAŞ'ta gerçekleştirildi.
Toplantıda, iki kurumun bundan sonraki süreçte fuar, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi, seminer ve eğitimler başta olmak üzere her konuda ortak hareket etme kararı alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, 3 yıl önce 208 milyon dolar olan ticaret hacimlerinin 2018'de 500 milyon dolara yaklaştığını belirtti.
2019'da 650 milyon dolar ticaret hacmine ulaşmayı öngördüklerini kaydeden Sevimli, "Bölgenin elektrik altyapısını 3,5 milyon dolarlık bir yatırımla yeniledik. Atık su arıtma tesisinde ise 885 bin 500 dolarlık bir yatırımla, çift kademeli biyolojik arıtma sistemine ve difüzörlü havalandırmaya geçtik." ifadelerini kullandı.
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar da İzmirli deri sanayicileri ve ihracatçılarının şehre kazandırdığı İZBAŞ'ın deri sektöründe ihracat konularında aynı dili konuşabildikleri kurumların başında geldiğini vurguladı.
Zandar, İZBAŞ ile deri sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözümleri konusunda iş birliği yapmalarını önemsediklerini kaydetti.