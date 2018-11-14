Deri Sektörünün Devleri Bu Fuarda Buluşuyor!

Deri ve kürk sektörünün önde gelen Türk firmalardan oluşan 46 markanın katılacağı fuara 10 ülkeden 1000 kişi davet edildi. Davetlilerin tamamı profosyonel alıcı firma sahipleri olup Ziyaretçiler Türkiye Deri Konfeksiyoncuları derneği tarafından fuar süresince Antalya Kaya Palazzo Hotel'de hiçbir ulaşım ve konaklama bedeli ödemeden ağırlanacaklar.

TDKDerneği, "Leather & Fur Fashion Show" fuarın sahibi ve aynı zamanda sektörüne sahip çıkan örnek bir dernek olup Türkiye, de bir ilki gerçekleştirecektir.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen ve Yardımcıları Serdar Yavuz ve Fatih Dursun "Ülkemizin bulunduğu kriz ortamında TDKD olarak deri ihracatını artırmak ve ülkemize döviz kazandırmak için bir ilki gerçekleştirerek bütün firmaları bir araya toplamış kapalı çarşı mantığından yola çıkarak sahip oldukları iyi müşterilerini rekabet gözetmek sizin davet etmişlerdir.

Tamamı yerli olan 46 markanın "Leather & Fur Fashion Show" Fuarında hedefi 150milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmaktır. Ayrıca deri Konfeksiyon sektörümüzü Dünyanın bir numarası yapmak en büyük hedefimiz. "

27 Kasım'da Kaya Palazzo Hotel'de açılış defilesiyle başlayacak olan fuar 30 kasıma kadar devam edecektir. Sektörünün önde gelen markalarını ağırlayacak olan "Leather & Fur Fashion Show" sektöre damgasını vuracak.