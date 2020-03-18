Deri üzerine yazılı 3 kitap ve ferman ele geçirildi
Diyarbakır'da tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı 3 kitap ve ferman ile eski sandık ele geçirildi.
18.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:39
Diyarbakır 'da tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı 3 kitap ve ferman ile eski sandık ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada Bismil ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşıldı.
İlçedeki otobüs terminalinde 16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, 15x20 santimetre ebatlarında eski sandık obje ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada Bismil ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşıldı.
İlçedeki otobüs terminalinde 16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, 15x20 santimetre ebatlarında eski sandık obje ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Deri üzerine yazılı 3 kitap ve ferman ele geçirildi
Etiketler : Diyarbakır, Jandarma, Güncel
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