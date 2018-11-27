Deri ve Kürk Moda
Fuarı'nda manken Çağla Şikel
ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal
podyuma çıktı
ANTALYA - Türkiye
Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) Antalya
'nın Serik ilçesi Belek
Turizm Merkezi'nde bulunan Kaya Palazzo Otel'de açıldı. Manken
Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun
Önal'ın yanısıra 30 mankenin podyuma çıktığı defilede deri ve kürk sektörünün önde gelen ürünleri sergilendi. Defilede Ayşe Hatun Önal, sevilen şarkılarını da seslendirdi. Türk firmalardan oluşan 46 markanın yer aldığı, 15 ülkeden bin kişinin katıldığı fuar, 30 Kasım'da sona erecek.
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