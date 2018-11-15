Deri ya da Sentetik Koltuk Tercih Edin" Önerisi

Kudüs İbrani Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Moleküler Genetik
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kosta Mumcuoğlu, ev tozu akarlarının en fazla yataklarda barındığını, bunların temizlenmesi için yatakların, dikiş yerlerinin ve düğmelerin bulunduğu yerlerin kuvvetli elektrik süpürgesiyle sık sık alınması gerektiğini söyledi. Bursa Uludağ
Üniversitesinde düzenlenen bir etkinlik için kente gelen Mumcuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev tozu akarlarının özellikle yatak, koltuk ve halıların içinde çokça bulunduğunu ve alerji yapan maddelerini buralarda ürettiğini söyledi.
Alerjenlerin buralardan da bütün eve dağıldığını vurgulayan Mumcuoğlu, yatakların temiz olarak düşünüldüğü için genelde temizlenmediğine dikkati çekti.
Mumcuoğlu, yataklarda ev tozu akarlarına karşı dikkatli olmasını gerektiğini belirterek, "Yataklardaki ev tozu akarlarını elektrik süpürgesiyle sık sık süpürerek çıkarmamız lazım. Özellikle düğmelerin ve dikişlerin bulunduğu yerleri elektrik süpürgesiyle temizlememiz gerekiyor. Bütün çarşaf ve yastıkları eskiden büyüklerimizin yaptığı gibi güneşe çıkarmamız gerekiyor. Yüksek ısıda hem ev tozu akarlarını öldürüyoruz hem de onların çıkardığı alerjenleri nötralize ediyoruz. Ayrıca mümkün olduğu kadar yatağı havalandırmalıyız." dedi.
Koltuk seçimi önemli
Son zamanlarda özel çarşafların satılmaya başlandığını aktaran Mumcuoğlu, şöyle devam etti:
"Bu çarşafların üst kısımları normal kumaştan iç kısımları ise sentetik maddeden yapılmış. Bu çarşaflar kullanıldığında alerjenler insanlarla temasa geçemiyor. Bunun da büyük bir faydası görülüyor. Koltuklarda ise mümkün olduğu kadar sentetik veya deriden yapılmış koltukları kullanmamız lazım.
Çünkü kumaştan yapılan koltukların içinde ve üstünde de çok sayıda ev tozu akarları görülüyor. O koltukların temizlenmesi çok zor. Koltukları güneşe çıkarmamız da mümkün değil. Elektrik süpürgesiyle her seferinde çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor."
Ev tozu akarlarına karşı alerjisi olanların evinde ve özellikle yatak odalarında halı olmaması gerektiğine işaret eden Mumcuoğlu, "Alerjisi olanların evlerinde kütüphane, oyuncak, ağır perdeler gibi şeyler de bulunmamalı. Sadece her gün kullandığı eşyaların bulunması lazım." dedi.
Mumcuoğlu, elektrik süpürgesi halıların üst kısmındaki pislikleri temizlediğini ancak iç kısımda bulunan tozu çıkaramadığı için akarların da burada bulunmaya devam ettiğini belirtti.
Ev tozu akarlarıyla sürekli bir temas hali yaşandığını dile getiren Mumcuoğlu, "Son dönemlerde evlerin daha hava geçirmez bir şekilde yapılmaları nedeniyle nem evin içinde kalıyor. Nemli hava da ev tozu akarları için çok iyi bir ortam olduğu için sayısı yükseliyor. Alerjik hassaslığı olanların bu alerjenlerle daha fazla kontak kurması durumunda alerjik semptom görmesi daha yüksek oluyor. Alerji, astım, rinit (saman nezlesi), konjoktivit (gözde kızarıklık), dermatit gibi değişik şekillerde ortaya çıkabiliyor." dedi.
Kudüs İbrani Üniversitesi
15 Kasım 2018 Perşembe 09:48