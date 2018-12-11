Deriden Eşya Yapan Kadınlar Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

11 Aralık 2018 Salı 11:52



11 Aralık 2018 Salı 11:52

Giresun'da Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğünce açılan kursta deriden çanta ve kemer üreten kadınlar aile bütçelerine ek gelir sağlıyor.Görele ilçesinde sosyoekonomik düzeyi düşük ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla deri kemer, çanta yapımı kursu açıldı.Kadınlar, ürettikleri kemer, çanta, cüzdan, bilgisayar, tablet kılıfları, dekoratif örtüler gibi deri ürünlerini gelen talepler doğrultusunda çevre il ve ilçelere satıyor.Görele HEM Müdürü Selim Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretime yönelik gelir getirici kurslar açmaya öncelik verdiklerini söyledi.Sosyoekonomik düzeyi düşük ev hanımlarına el sanatları alanında beceri kazandırıp aile ekonomilerine katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Kul, "Görele'de ilk defa açtığımız deri kemer, çanta yapımı kursumuz farklı bir kursumuz. Buradaki ev hanımlarımız Giresun'da bir ilki gerçekleştiriyor." dedi.Kurs eğitmeni Aslıhan Bahadır ise kursa katılan kadınların boş zamanlarını değerlendirip gelir sağladığını belirterek, şunları aktardı:"İsteğe göre de çanta, kemer ve cüzdan yapıyoruz. Desenini, rengini talep eden kişi seçebiliyor. Yapmış olduğumuz ürünlerimiz ömürlük oluyor. Yıllarca kullanırsınız hiçbir şey olmaz ve kullandıkça da daha da güzelleşen bir deri çeşidinden yapmaktayız. Bilgisayar, tablet kılıfları, dekoratif örtüler de yapıyoruz. Tamamen doğal, kimyasal hiçbir şey yok bunda."