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Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi ile Tepecik mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

09.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:35
Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi ile Tepecik mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derik ilçesi kırsal Kovalı Mahallesi ve mahalleye bağlı Tepecik mezrasında koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla Derik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 8 Nisan günü itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tepecik, Mardin, Derik, Güncel
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