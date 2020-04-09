Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı (2)

KARANTİNA BÖLGESİNE GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİMardin'in Derik ilçesinde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulamasının sürdürüldüğü kırsal Kovanlı Mahallesi ile Tepecik mezrasındakilere gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıldı.

09.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:13
Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı (2)

KARANTİNA BÖLGESİNE GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ

Mardin 'in Derik ilçesinde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulamasının sürdürüldüğü kırsal Kovanlı Mahallesi ile Tepecik mezrasındakilere gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahalle ve mezrada yaşayanların ateşini ölçerken, jandarma ekipleri ise evde kalınmasının önemli olduğunu belirterek, anons yaptı. Giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalle ve mezradakiler, eldiven ve maske talebinde bulundu.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, karantinaya alınan mahalle ve mezraya, en kısa sürede maske ve eldivenlerin ulaştırılacağını belirterek, gerekli dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tepecik, Mardin, Derik, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››Derik'te 1 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Kavga ihbarına giden polislere alkışlı kutlama - Haber 18:29: Koronavirüsü yenen 55 yaşındaki hipertansiyon hastası taburcu edildi - Haber 18:28: KADIKÖY'DE OTOBÜS VE MİNİBÜSLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ - Haber 18:28: EDİRNE Marangozdan, işyerine giren hırsıza ilginç tepki - Haber 18:28: Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 90 bini aştı - Haber 17:51: Dünya koronaya kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler