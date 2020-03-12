Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi
MARDİN'in Derik ilçesindeki 115 okulda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
12.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:07
MARDİN'in Derik ilçesindeki 115 okulda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Derik Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe merkezi ve köydeki 115 okulda eş zamanlı dezenfekte çalışması yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlçemizin 115 okulunda 17 bin 500 öğrenci eğitim görmekte. Bu öğrencilerimizi koronavirüsten uzak tutmak amacındayız. Bugün itibarıyla günde en az 1 kez bütün okullarımız dezenfekte edilecektir" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Güncel
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Güncel
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir