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Derik'te 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı

Mardin'in Derik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Derik Belediyesi ekipleri tarafından jandarma personeli ile birlikte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.

23.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:11
Derik'te 65 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı
Mardin'in Derik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Derik Belediyesi ekipleri tarafından jandarma personeli ile birlikte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.

Derik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Derik Belediyesi ekipleri ve jandarma personeli korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz erzak kolileri dağıttı. Önceden belirlenen adreslere, jandarma ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren kaymakamlık ve belediye yetkilileri, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Erzak kolileri 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına tek tek adreslerine teslim edildi.

Kolilerin teslim edildiği sırada, alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan Fuat Eşin ve Sultan Ayav, "Sağ olun, Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Derik, Güncel

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