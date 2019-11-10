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Derik'te Atatürk'ü anma programı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen programlarla anıldı.

10.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:47Derik'te Atatürk'ü anma programı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde 'in ilçesinde düzenlenen programlarla anıldı.

Derik Hükümet Konağı'nda düzenlenen programda Atatürk anıtına çelenk sunulması İstiklal Marşı okundu. Program daha sonra Derik öğretmen evinde devam etti. Buradaki programa Derik ilçe Kaymakamı Hakan Kafkas, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programa ilişkin açıklama yapan Kaymakam Kafkas, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz saygı, sevgi ve özlemle andıklarını söyledi. Kaymakam Kafkas, "Mustafa Kemal Atatürk tüm yaşamını ulusumuzun bağımsızlığına adamış, milleti ile birlikte başlattığı kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak tarihi akışını değiştiren bir önderdir. Bugün bizler de aziz Atatürk'ün gösterdiği doğrultusunda, cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak ülkemizin hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam etmeliyiz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Program öğrenciler tarafında hazırlanan Atatürk konulu kompozisyon ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi. - MARDİN

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Mardin, Derik, Güncel

Kaynak: İHA

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