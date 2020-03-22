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Derik'te değirmenlende yoğunluk

MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma süresinin uzayacağını düşünenler, buğday öğütmek için un değirmenlerinin yolunu tutunca, yoğunluk oluştu.

22.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:40
Derik'te değirmenlende yoğunluk

MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma süresinin uzayacağını düşünenler, buğday öğütmek için un değirmenlerinin yolunu tutunca, yoğunluk oluştu. İlçede daha önce günde 15-20 torba buğday öğütülen değirmenlerde, şimdilerde günlük 70- 80 torba buğday öğütülüyor.

62 bin nüfuslu Derik'te vatandaşlar, koronavirüs endişesiyle evde kalma süresinin uzayacağı düşüncesiyle değirmencilere akın etti. İlçedeki 2 değirmende yoğunluk gözlendi. Eşek sırtında, otomobil ve minibüslerle değirmencilere buğday getirenler, öğütüp un halinde evlerine dönüyor.

Cevizpınar Mahallesi'nde bulunan değirmeni işleten Mehmet Açılan, "Daha evvel un ihtiyaçları için günde 15- 20 buğday torbası gelirken, son 5 gündür günde ortalama 70- 80 torba öğütüyoruz. Yoğunluktan başımızı kaşıyacak zamanımız yok. Koronavirüs korkusundan vatandaş, un yapmak için buğday getiriyor" dedi.

Değirmenci Zeynel Açılan ise, "Koronavirüs öncesi fazla iş yoktu. Vatandaş korkmuş, un götürmek için rağbet ediyorlar. Günde 15- 20 torba buğday un yapmamak için daha önceleri geliyordu. Şimdiler de ise 80 torba geliyor. Yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Derik, Güncel

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