Derik'te halk pazarı, 6 hafta aradan sonra açıldı

Derik'te halk pazarı, 6 hafta aradan sonra açıldıMARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 haftadır kapalı olan halk pazarı, normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı.

01.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:45
Derik'te halk pazarı, 6 hafta aradan sonra açıldı
MARDİN'in Derik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 haftadır kapalı olan halk pazarı, normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıldı.
Derik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 haftadır kapalı olan halk pazarı, normalleşme sürecinin ilk gününde belediye ekiplerince salgın riskine karşı alınan tedbirlerle yeniden açıldı. Kale Mahallesi'nde kurulan pazarda, ekipler tarafından sosyal mesafeye uyulması yönünde sürekli uyarılarda bulunuldu.
Pazara girmek isteyenlerin ateşleri ölçülerek, maske dağıtıldı. Vatandaşlar, dezenfektan kullanılarak içeri alındı. Pazarın tekrar açılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Halide Çelik, "Bu pazarın uzun süre açılmaması bizleri üzdü" dedi.
'İNŞALLAH KORONA BULAŞMAZ'
Pazara alışveriş yapmaya gelen İzettin Ektiren de, "Altı haftadan sonra pazarımız açıldı. Alışverişimizi yapıyoruz. İnşallah korona bulaşmaz" diye konuştu.
Şanlıurfa'da yerli biber getirip satan Mahmut Tek, yetkililere teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Bizlere kolaylık sağlıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ürünlerimiz de doğal." Derik’te halk pazarı, 6 hafta aradan sonra açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Derik, Güncel, Haber

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