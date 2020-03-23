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Derik'te kaldırıma çarpan otomobil takla attı

Derik'te kaldırıma çarpan otomobil takla attıMARDİN'in Derik ilçesinde kontrolden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

23.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:41
Derik 'te kaldırıma çarpan otomobil takla attı
MARDİN'in Derik ilçesinde kontrolden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kale mahallesinde meydana geldi. Devlet Hastanesi'nden ilçe merkezi yönüne ilerleyen Taşkın Dalçın (20) yönetimindeki 47 KT 336 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Dalçın ile yanında bulunan Ramazan Karayılan (25) yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ön tedavileri yapılan yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Derik’te kaldırıma çarpan otomobil takla attı

Kaynak: DHA

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Derik'te kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Etiketler : Devlet Hastanesi, Derik, Güncel

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