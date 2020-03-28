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Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı

Mardin'in Derik ilçesinde, sosyal medyada sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiaları üzerine satışlar 769 kat arttı. İki yılda tüketilen sumak, bir günde satıldı. Uzmanlar, kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıkan sumağın koronavirüse iyi geldiğine dair herhangi bir çalışmanın olmadığını söyledi.

28.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:09

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de yetkili kurumlar çeşitli önlemler alırken, vatandaşlar da kendilerince önlemler alıyor. Evlerinden çıkmayan, çıktıkları zaman da sosyal mesafe kuralına uymaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli gıdalara yöneliyor. Son günlerde sosyal medyada sumağın koronavirüs salgınına iyi geldiği iddiaları üzerine Mardin'in Derik ilçesinde vatandaşlar bu ürüne yöneldi.

Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı

TALEP ARTINCA FİYATI 15 TL'DEN 30 TL'YE ÇIKTI

Söz konusu iddialar üzerine Derik'te sumak satışları 769 kat arttı. İlçede talebin artması üzerine 15 TL olan sumağın fiyatı, 30 TL'ye çıktı. Yılda ortalama 50 kilo satılan Derik'te bir günde 100 kilo sumak satıldı.

Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı

"SATIŞ PATLAMASI OLDU"

İlçe sakinlerinden Zeki Beşeren, "Kilosu 15 TL'den 30 TL'ye çıktı. Bugün çok kişi aldı. Kapış kapış alıyorlar" dedi.

Sumak satıcısı Abdulkadir Özgen ise satışlarda ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, "Herkes sumak istiyor, satış patlaması oldu. Bende 25 kilo sumak vardı şu an kalmış 2 kilo" diye konuştu.

Uzmanlar ise sumağın koronavirüsten koruduğuna dair bilimsel bir çalışmanın olmadığını söyledi.

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Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Derik, Ekonomi, Güncel

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Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı

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