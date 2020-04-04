Derik'te, yağmura rağmen kapı kapı dolaşıp, yardımları ulaştırdılar

MARDİN'in Derik ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 liralık destek, yağmura rağmen ekipler tarafından evlere gidilerek, teslim edildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 2 milyon aileye verilen 1000 TL'lik destek, PTT şubelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle evlere götürülüyor. Derik İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 5 bin 584 ihtiyaç sahibine nakdi yardımları ulaştırmak için Vefa Sosyal Grubu, jandarma ve PTT personelinden oluşan ekip, dün çalışmalara başladı. Ekipler, yağmura rağmen ihtiyaç sahibi ailelere, 1000 liralık desteği kapı kapı dolaşarak, ulaştırdı.

Tulum giyip, eldiven ve maske takarak dağıtımı yapan ekipler kimlik tespiti ile parayı teslim edip, "Devletin verdiği yardımı güle güle harcayın" temennisinde bulundu.

Destek alan Esra Yılmaz, "Biz Derik'e gidemedik. Allah devletimizden razı olsun paralarımızı evimize kadar getirdiler" dedi.

Kaynak: DHA