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Derikliler marketlere koştu

MARDİN'in Derik ilçesinde, dün akşam sokağa çıkma yasağı kararını öğrenenler manav ve marketlere akın etti.

11.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:50
Derikliler marketlere koştu

MARDİN'in Derik ilçesinde, dün akşam sokağa çıkma yasağı kararını öğrenenler manav ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 günlük sokağa çıkma yasağı alındığının açıklanmasının ardından Mardin 'in Derik ilçesinde vatandaşlar, manav ve marketlere akın etti. İş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, dakikalarca sıra bekledi. Refik Azlağ adlı vatandaş "Sokağa çıkma yasağı aniden ilan edildi. Marketlere yığılma oldu" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Derik, Güncel
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